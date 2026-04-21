Bayern-Coach Kompany erwartet «totalen Kampf» in Leverkusen

München (dpa) - Trotz der eigenen Topform und zugleich der Schwächephase des Gegners rechnet der FC Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen mit einem harten Duell. «Was wir da erlebt haben, war immer ein totaler Kampf. Wir erwarten auch nichts anderes, das wollen wir auch», sagte Münchens Coach Vincent Kompany vor dem Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Bayern waren seit 2020 nicht mehr im Pokal-Endspiel, damals siegten sie unter Corona-Bedingungen im fast leeren Olympiastadion gegen Leverkusen 4:2. Das bis dato letzte Finale vor ausverkauftem Hause in Berlin spielten die Münchner im Jahr zuvor, als sie RB Leipzig 3:0 schlugen.

Kompany: Geht nicht um Revanche

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seitdem wartet der Rekord-Pokalsieger auf die Finalteilnahme. In der vorigen Saison kam just gegen Bayer Leverkusen das Achtelfinal-Aus (0:1). Auf die Frage, ob die Erinnerung an diese Niederlage eine besondere Motivation sei, antwortete Kompany: «Es geht nicht um Revanche.» Nach dem klar gemachten Meistertitel sind die Bayern noch im Triple-Rennen und wollen neben dem DFB-Pokal auch in der Champions League triumphieren.

Leverkusen dagegen spielt eine enttäuschende Saison und droht in der Bundesliga die Königsklassen-Plätze zu verpassen. In den jüngsten zwölf Pflichtspielen seit Ende Februar gelangen nur drei Siege bei ebenso vielen Niederlagen und sechs Unentschieden.

Musiala rückt noch mehr in den Mittelpunkt