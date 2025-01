Bayern-Duo Wendl/Arlt Rodel-Europameister

Winterberg (dpa) - Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Rodel-Europameisterschaften in Winterberg ihren 21. großen Titel gewonnen. Für den 37 Jahre alten Wendl und seinen gleichaltrigen Partner Arlt war es der fünfte EM-Sieg. «Europameister muss man erst mal werden. Wir sind total happy», sagte Arlt. «So ein Titel ist eine Bestätigung, in jeder Hinsicht», sagte Wendl.Die beiden erfahrenen Rennrodler aus Bayern haben in ihrer Sportkarriere neben fünfmal EM-Gold schon sechsmal Olympia-Gold gewonnen und sind zehnmal Weltmeister geworden. «Wir sind noch lange nicht müde, wir sind noch lange nicht satt», meinte Arlt. «Glaubt an Eure Träume, dann funktioniert alles», sagte Wendl.