Bayern-Führung steckt Fahrplan zur Trainersuche ab

München (dpa) - Der FC Bayern München will sich bei der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison nicht drängen lassen. «Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns entsprechend umzusehen, und das werden wir auch tun», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Vereinspräsident Herbert Hainer nach dem 2:1 des deutschen Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig.

Angesprochen auf den jüngsten Trainerverschleiß erklärte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: «Es ist zumindest etwas, was wir besser machen können. Wir wollen wieder mehr Kontinuität auf dem Trainerstuhl. Das ist das, was wir anstreben.»

«Wir müssen uns am Ende der Saison hinsetzen und analysieren. Was ist los, warum spielen wir nicht so gut, liegt es nur am Trainer oder müssen wir auch in der Mannschaft was ändern», warf der frühere Adidas-Chef wichtige Fragen für die Saisonanalyse auf.