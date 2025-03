Bayern-Statement stellt Ordnung wieder her: «Sind wieder da»

Leverkusen (dpa) - Der Leverkusen-Fluch ist besiegt, die alte Fußball-Ordnung wiedergefunden und die Posse um die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich fast beendet. So gut wie in der Nacht auf Mittwoch fühlte sich die Welt des FC Bayern lange nicht mehr an. «Das ist ein großartiger Tag», sagte Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf dem nächtlichen Bankett nach dem 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen. «Wir haben vielleicht ein Stück weit die Statik im deutschen Fußball wieder hergestellt.»