Bayern-Topspiel bei der Club-WM in deutscher Nacht

Berlin (dpa) - Die Fans des FC Bayern München müssen sich während der Club-WM im kommenden Sommer auf mindestens eine lange Nacht einstellen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister spielt sein zweites Gruppenspiel gegen den argentinischen Topclub Boca Juniors am 20. Juni in Miami um 21.00 Uhr Ortszeit - in Deutschland ist es dann 3.00 Uhr nachts. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Samstagmorgen veröffentlicht wurde.