München (dpa) - Der FC Bayern München hat bei seiner Jahreshauptversammlung wieder beeindruckende Zahlen und einen weiteren Umsatz-Rekord präsentiert. Beim Konzernumsatz nähert sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 988,2 Millionen Euro der magischen Milliarden-Marke. «Wir nähern uns damit auch wirtschaftlich einer historischen Marke: eine Milliarde Euro Konzernumsatz. Das zeigt: Unsere Stärke hat Substanz», sagte Dreesen. «Der FC Bayern bleibt auch wirtschaftlich Weltklasse.»

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Im Vorjahr hatten die Münchner den Umsatz bereits auf 978,3 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich blieben damals 27,1 Millionen Euro. Diesmal waren es 22,8 Millionen Euro. Dass diesmal weniger verdient wurde, führte Dreesen auf ausgebliebene «Sondereffekte aus der Europameisterschaft und dem Champions-League-Finale» zurück.

Dreesen blickt auf die vergangene Saison zurück, in der man gemeinsam viele Höhen erlebt habe. Aber das Jahr 2026 habe bislang auch einiges abverlangt. «Andere hätten vielleicht den Rhythmus verloren. Aber nicht wir. Nicht der FC Bayern. Wenn es schwierig wird, ducken wir uns nicht weg. Wir schalten einen Gang höher», sagte der Vorstandsvorsitzende.

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Foto: Harry Langer/dpa Der FC Bayern freut sich über gute Zahlen.

«Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister»

Zuvor hatte der FC Bayern verkündet, dass er die imposante Marke von 500.000 Mitgliedern geknackt hat. Der Rekordmeister ist weiter der mitgliederstärkste Verein der Welt. «Jetzt ist es amtlich, wie man in Bayern so schön sagt: Der FC Bayern zählt ab sofort 500.000 Mitglieder», sagte Präsident Herbert Hainer, als er den Rekord auf der Jahreshauptversammlung im BMW Park verkündete: «Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister.»

Er sprach auch über den Verkauf der letzten fünf Prozent der AG-Anteile an die Viessmann Generation Group, für die der Verein geschätzte 250 Millionen Euro kassierte. «Wir haben diese fünf Prozent Anteile als unsere Manövriermasse bezeichnet. Diese Manövriermasse liegt nun als Geld auf unserem vielzitierten Festgeldkonto, bestens verzinst», sagte Hainer. Das freut sicher auch den langjährigen Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic, der von den 1830 Mitgliedern als Nachfolger von Walter Mennekes zum neuen 2. Vizepräsidenten gewählt wurde.

Foto: Harry Langer/dpa Die Mitgliederzahl knackt die imposante Marke von 500.000 Mitgliedern.

Dreesen forderte in seine Rede gemeinsame Anstrengungen, um Topstars langfristig in der Bundesliga zu halten. Als Beispiel nannte Dreesen Harry Kane, der als einer der besten Stürmer der Welt zum FC Bayern gekommen und in München zum Weltfußballer gereift sei. «Wir brauchen in unserer Liga Spieler, für die die Menschen ins Stadion kommen. Spieler, die begeistern. Zu denen die Kinder aufschauen. Die unsere Liga auch international attraktiv halten», sagte Dreesen.

Dreesens Appell: Brauchen Leuchtturmspieler

«Wir brauchen diese Leuchtturmspieler. Nicht nur beim FC Bayern. Sondern überall in der Bundesliga», sagte Dreesen. Man müsse es schaffen, Topspieler trotz wirtschaftlicher Herausforderungen das eine oder andere Jahr länger in den Vereinen zu halten.

Sorgen macht Dreesen der Blick auf die Einnahmen aus der DFL-Zentralvermarktung, die mit Beginn der neuen Vermarktungsperiode in 2025/26 um 10 Millionen Euro auf 93,0 Millionen Euro gesunken sind. In diesem Bereich habe die Bundesliga erheblichen Nachholbedarf.