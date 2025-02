Bayern-Vorstand Eberl ruft «Playoff dahoam» aus

München/Glasgow (dpa) - Vom «Titel dahoam» will Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl noch nicht sprechen. «Natürlich schwebt es über uns allen, Ende Mai im Finale dabei zu sein», sagte Eberl kurz vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Playoff-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Celtic Glasgow. «Der Traum ist da, der Druck sollte nicht zu groß sein. Man sollte es nicht zu sehr in den Vordergrund rücken.»