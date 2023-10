«Grandioser» FC Bayern im Serienfieber

«Wir wollen unseren Spieler Noussair Mazraoui natürlich in unsere Mannschaft voll integrieren. Es wird weitere Gespräche geben», sagte Dreesen. Via Saal-Mikrofon nahm er Bezug auf Aussagen von Trainer Thomas Tuchel, der in seiner Nähe zuhörte. Tuchel setzt auf den «Mikrokosmos Kabine». Damit könnten auch Unterschiede «kultureller und religiöser Art» in einem Miteinander münden.

Mazraoui saß bei der nächtlichen Runde an einem Tisch zusammen mit dem israelischen Torhüter Daniel Peretz, der sich in schwierigen Tagen um Familie und Freunde in der Heimat sorgt. Wie die «Bild» am Mittwoch berichtete, war es zuvor am Spieltag zwischen Mazraoui und Peretz zu einem Gespräch gekommen. Demnach hatte der Münchner Vereinspräsident Herbert Hainer das Treffen angeregt. Den Angaben zufolge sprach er im Mannschaftshotel zunächst einzeln mit den beiden Profis, dann gab es eine Unterredung zu dritt.