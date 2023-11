Bayern wieder Zweiter - Leverkusen «formidabler» Konkurrent

München (dpa) - Nach einer Nacht an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München Konkurrent Bayer Leverkusen wieder vorbeiziehen lassen müssen.

«Ich finde, die Leverkusener machen es gut», sagte Präsident Herbert Hainer in München. Man selbst habe elf Siege und zwei Unentschieden, aber sei nur Zweiter. «Dann muss man sagen, die Leverkusener sind ein formidabler Wettbewerber.»

Die Werkself hatte am Sonntag ihr Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin klar mit 4:0 gewonnen. Alejandro Grimaldo (23. Minute), Odilon Kossounou (56.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) sorgten für den zehnten Erfolg in der elften Ligapartie der Saison. In der Tabelle führt Bayer (31 Punkte) vor München (29) und Stuttgart (24). Leipzig (23) und Dortmund (21) folgen.