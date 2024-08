Bayerns «Puzzlestück» Palhinha und die großen Auswirkungen

Der 29 Jahre alte Palhinha soll beim geplanten Angriff des FC Bayern in der neuen Spielzeit auch aus Sicht von Sportvorstand Max Eberl genau das «wichtige Puzzlestück» im Münchner Kader sein, das bislang fehlte. «Wenn man über so lange Zeit an einem Spieler baggert, um ihn nach München zu bekommen, muss man definitiv von einem Wunschtransfer reden», sagte Eberl bei der Vorstellung des 50 Millionen Euro teuren Profi vom FC Fulham kurz vor der Südkorea-Reise. Der EM-Teilnehmer Portugals sei ein «großartiger Spieler».

Angesprochen auf Goretzka äußerte Sportvorstand Eberl: «Bei Leon ist es so, dass wir sehr offen mit den Spielern sprechen.» Das tue er aber nicht öffentlich. «Wenn ich mit Spielern spreche, wenn ich mit Agenten spreche, ist es unser Job, das vertrauensvoll zu tun.» Auch mit Kimmich stehen Gespräche an. Dessen Vertrag läuft schon im Sommer 2025 aus.

Palhinha präsentierte sich bei seiner Vorstellung «stolz und glücklich», doch noch in München gelandet zu sein. Und er sprüht vor Tatendrang, will sofort sein Können zeigen. Am liebsten gleich auf der Südkorea-Reise im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Samstag in Seoul. «Ich bin bereit, zu spielen. Ich bin froh, endlich das Bayern-Trikot zu tragen.» Wie zuvor Tuchel hätte auch Kompany ihn unbedingt haben wollen, dafür sei er sehr dankbar.