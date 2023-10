Bayers Schick nach Comeback platt: «Langen Weg vor mir»

Leverkusen (dpa) - Patrik Schick wirkte zunächst nicht so gut gelaunt, wie man ihn nach seinem erlösenden Comeback erwartet hätte.

«Ich weiß, wie es sich anfühlt, nach Verletzungen zurückzukommen. Das ist immer hart. Aber ich war noch nie so lange raus», sagte Schick, der schon seit einem Monat wieder mit dem Team trainiert und nun erstmals seit 236 Tagen wieder in einem Pflichtspiel eingesetzt wurde. «Ein Spiel ist eben etwas ganz anderes als Training. Aber es wird von Spiel zu Spiel besser. Und ich habe keine Schmerzen, das macht mich schon glücklich.» Der lautstarke Empfang der Fans bei seiner Einwechslung in der 62. Minute habe sich «wie ein Tor angefühlt».