Beach-Volleyball: Große Enttäuschung nach WM-Aus

Die Hamburger Ehlers/Wickler, als einziges Männer-Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei den Titelkämpfen am Start, scheiterten im mexikanischen Tlaxcala in zwei Sätzen 18:21 und 16:21 an den Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl. «Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben ein geiles Turnier gespielt bis hier», sagte der 29 Jahre alte Ehlers, der sich vor allem über eine zu hohe Fehlerquote in der Annahme ärgerte.