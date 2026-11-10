Tennis

Becker über «Machtkampf» mit Zverev: «Das gefundene Fressen»

Nach scharfer Kritik von Alexander Zverev stellt Boris Becker klar, wie er zu Deutschlands Tennisstar steht. Bei den jüngsten Aussagen Zverevs fühlt sich Becker an seine Kinder erinnert.

Arbeiteten bereits zusammen: Alexander Zverev und Boris Becker. (Archivbild) Foto: Dave Hunt/AAP/dpa
Arbeiteten bereits zusammen: Alexander Zverev und Boris Becker. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Boris Becker hat in der Diskussion mit Alexander Zverev um dessen öffentliche Wahrnehmung seine eigenen Interview-Aussagen eingeordnet und dem deutschen Tennisstar zugleich seine Unterstützung zugesichert. Seit seinem «Spiegel»-Interview sei ein Machtkampf zwischen den beiden entstanden, «den es eigentlich gar nicht gibt», sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger im Podcast «Becker Petkovic». Zuvor hatte Zverev den 58-Jährigen scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, ihn gezielt schlechtmachen zu wollen.

Becker meinte, Zverev habe in Interviews mitunter schon zu spontan reagiert. «Manchmal ist er zu offen, manchmal ist er zu geradeaus, manchmal sollte er sich mehr Zeit nehmen. In dem Fall hat er das nicht gemacht. Das war natürlich das gefundene Fressen für den ganzen Boulevard», sagte er im Gespräch mit Ex-Profi Andrea Petkovic.

Becker: Bin sein «größter Fan»

Er verglich Zverevs Verhalten mit dem seiner eigenen Kinder, die zum Teil in einem ähnlichen Alter seien. Auch sie «sagen spontan im Affekt Dinge, wo ich sage: Leute, überlegt doch mal. Und eine Woche später kommen sie zurück und sagen: "Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt oder die Wortwahl war eine falsche." Wunderbar, kein Problem», sagte Becker, der sich selbst als Zverevs «größter Fan» beschrieb.

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Es sei für den Tennissport perfekt, dass Deutschland einen Weltranglistenersten habe. Auch die hohen Einschaltquoten und das Interesse am Tennissport hätten mit den Erfolgen des 29-Jährigen zu tun. «Deswegen: Mich freut es, dass er so gut spielt und hoffentlich geht das noch lange so gut. Punkt.»

Ausgangspunkt der Diskussion waren Aussagen Beckers in einem Interview mit dem «Spiegel». Darin hatte er unter anderem bemängelt, dass Zverev in deutschsprachigen Interviews mitunter schroff und abgehackt wirke und Journalisten gegenüber nicht immer freundlich sei. Auch dessen Zurückhaltung bei politischen Äußerungen zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hatte Becker angesprochen.

Zverev hatte daraufhin erklärt, Becker erzähle «wie immer relativ viel Blödsinn». Er habe den Eindruck, dass der frühere Tennisprofi alles kommentieren müsse, was er mache. Auch Beckers Erwartung, er solle sich politisch äußern, wies Zverev zurück. Er werde nicht auf Instagram gehen und dort Kommentare abgeben.

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