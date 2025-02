Bei Werbung für AfD: Hoeneß würde mit Bayern-Profis reden

München (dpa) - Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat seine ablehnende Haltung gegenüber der AfD untermauert. Würde ein Spieler des Fußball-Rekordmeisters Werbung für diese Partei machen, dann «würde ich mit ihm reden und ihn fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat», sagte Hoeneß in einem am Tag der Bundestagswahl veröffentlichten «Kicker»-Interview. Er maße sich aber nicht an, dem FC Bayern seine Meinung «aufzudrücken», fügte der 73-Jährige hinzu.