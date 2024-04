Belenki nach EM-Debakel der deutschen Turner: «Pech»

Rimini (dpa) - Geknickt und ratlos standen die deutschen Turner nach ihrem Debakel am Pauschenpferd und dem vorzeitigen EM-Aus in den Gängen der Messe von Rimini.

Während der Zypriote Georgiou mit einem breiten Lächeln Siegerinterviews gab, versuchten Toba und seine Mitstreiter das EM-Aus zu erklären. «Vier Stürze am Pferd - mehr ist nicht hinzuzufügen», sagte der 33-Jährige: «Ein Sturz weniger, dann wären wir im Team-Finale gewesen, zwei Stürze weniger, wären wir noch weiter vorn gewesen. Es ist bitter, das braucht man gar nicht schönzureden.» Der EM-Zweite am Reck, der vor seinen vierten Olympischen Spielen steht, bewertete den kollektiven Blackout am letzten Gerät als einmalig: «Ich kann mich an keinen Wettkampf erinnern, bei dem vier Turner vom Pferd runtergefallen sind.»