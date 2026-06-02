Premier League

Bericht: Bayer-Kandidat Iraola wird Trainer in Liverpool

Andoni Iraola soll laut Transferexperte Fabrizio Romano neuer Trainer beim FC Liverpool werden. Der Spanier wird auch als potenzieller Nachfolger von Kasper Hjulmand in Leverkusen gehandelt.

Der Wechsel von Trainer Andoni Iraola ist laut übereinstimmenden Medienberichten perfekt. (Archvibild) Foto: Dave Thompson/AP/dpa
Der Wechsel von Trainer Andoni Iraola ist laut übereinstimmenden Medienberichten perfekt. (Archvibild)

Liverpool (dpa) - Fußball-Trainer Andoni Iraola steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf der Plattform X berichtet, haben die Reds und der 43-Jährige eine grundsätzliche Einigung erzielt. Zur Vertragslaufzeit des Spaniers in Liverpool machte der Experte keine Angaben. Auch das Portal «The Athletic» berichtete über den neuen Trainer in Liverpool.

Iraola, der auch als Nachfolger von Trainer Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen gehandelt wurde, arbeitete in den vergangenen drei Jahren erfolgreich beim AFC Bournemouth. In der abgelaufenen Premier-League-Saison führte er das Team als Sechster in die Europa League und landete nur drei Punkte hinter dem FC Liverpool. 

Slot musste in Liverpool gehen

Der Vertrag des Spaniers in Bournemouth läuft aus. Der 43-Jährige hatte frühzeitig angekündigt, den Club aus Südengland nach drei Jahren zu verlassen. In den ersten beiden Spielzeiten war Bournemouth unter ihm Zwölfter und Neunter geworden. 

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Bei Liverpool würde Iraola auf Arne Slot folgen. Der Niederländer wurde nach einer enttäuschenden Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz der Premier League nach dem Saisonende freigestellt. Im Vorjahr hatte Slot mit Liverpool noch den Meistertitel gewonnen.

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