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Bericht: Klopp trifft sich mit Mintzlaff Ende der Woche

Der Fahrplan in der Bundestrainer-Frage: Erst treffen sich am Dienstag die DFB-Bosse mit dem Red-Bull-Geschäftsführer, dann reden Jürgen Klopp und Oliver Mintzlaff. So berichtet es der «Kicker».

Jürgen Klopp ist bald neuer Bundestrainer. Foto: Tom Weller/dpa
Jürgen Klopp ist bald neuer Bundestrainer.

New York (dpa) - In der fast geklärten Bundestrainer-Frage um Wunschkandidat Jürgen Klopp soll sich die DFB-Spitze am Dienstag mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff treffen. Wie der «Kicker» berichtet, soll dann eine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit aus Klopps bis 2029 datiertem Vertrag als Head of Global Soccer des Konzerns besprochen werden. Ende der Woche soll sich in New York Mintzlaff dann mit Klopp treffen. Offizielle Angaben lagen zunächst nicht vor.

Klopp hat bereits eine Grundsatzvereinbarung mit den DFB-Bossen um Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke bei einem Gipfeltreffen in den USA erzielt, wo der frühere Dortmunder und Liverpooler Coach als TV-Experte für MagentaTV arbeitet. Eine Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull steht aber noch aus.

Klopps Expertise für Red Bull?

Ein Lösungsansatz lautet, dass Klopp als Markenbotschafter mit Red Bull verbunden bleibt. Ein Konstrukt, das den Amateurvertretern im DFB nicht behagt. Sie wollen Red Bull nicht die Tür zur Nationalmannschaft öffnen.

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Red Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (l) hat in der Causa Jürgen Klopp viel zu sagen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Red Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (l) hat in der Causa Jürgen Klopp viel zu sagen. (Archivbild)

Dem «Kicker» zufolge ist denkbar, dass Klopp «abseits des nicht immer zeitaufwendigen Bundestrainer-Lebens mit seiner Expertise hin und wieder der umfangreichen Sport-Welt des Konzerns zur Verfügung stehen darf. Vor allem in Bereichen, die Klopp in den eineinhalb Jahren seines Wirkens maßgeblich angeschoben hat.»

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Klopp sind sich bis auf Detailfragen über eine Zusammenarbeit bis zur WM 2030 einig. Der 59-Jährige würde dann auf Julian Nagelsmann folgen, der nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay seinen Rücktritt erklärt hatte.

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