Fußball-Bundesliga

Bericht: Laimer verlängert beim FC Bayern

Seit Sommer 2023 spielt Konrad Laimer beim FC Bayern München. Österreichs Nationalspieler wird wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt. Ein langer Vertragspoker scheint nun zu Ende.

Verlängert beim FC Bayern: Konrad Laimer (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Verlängert beim FC Bayern: Konrad Laimer (Archivbild)

München (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München. Wie Sky berichtet, haben sich der 29 Jahre alte WM-Teilnehmer und der deutsche Double-Gewinner auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Sein ursprünglicher Kontrakt läuft noch bis Sommer 2027. 

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Österreicher, der 2023 von Bundesligakontrahent RB Leipzig gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor. 

Vor kurzem hatte bereits der «Kicker» berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen haben. 

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«Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft», hatte Sportvorstand Max Eberl gegen Ende der Saison gesagt.

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