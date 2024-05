Berichte: Bayern-Bosse wollen spektakuläre Tuchel-Wende

München (dpa) - Die Bosse des FC Bayern wollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge Trainer Thomas Tuchel nun überraschend doch zu einem Verbleib in München überreden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund verhandeln mit dem Coach, ob dieser die beschlossene vorzeitige Trennung nochmal rückgängig machen wolle, wie die «Bild», der «Kicker» und der TV-Sender Sky meldeten. Eine Reaktion des Fußball-Rekordmeisters zu den Meldungen über die spektakuläre Wende in der Trainersuche gab es nicht.

Die Bayern und Tuchel hatten im Februar verkündet, den eigentlich bis 2025 laufenden Kontrakt nach dieser Saison aufzulösen. Seitdem aber konnte der Verein keinen Nachfolger finden, einige Kandidaten sagten ab. Tuchel wiederum führte das Team in der Champions League bis ins Halbfinale und soll laut Berichten in der Mannschaft einige Fürsprecher für sich haben. Er selbst hatte zuletzt stets gesagt, dass die Abmachung stehe.

Tuchel-Berater an Säbener Straße

Nun mehren sich die Anzeichen, dass der 50-Jährige umgestimmt werden soll. Die «Bild» veröffentlichte Fotos, auf denen Tuchels Berater Olaf Meinking am Mittwoch auf der Geschäftsstelle an der Säbener Straße zu sehen ist. Auf einem Bild blickt er neben Freund aus dem Fenster; auf einem anderen Bild ist zu erahnen, dass es in einem Büro ein gemeinsames Gespräch mit Bayerns Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen gibt.

Sky meldete, dass Tuchel sich offen für einen Verbleib zeige und dies einzelnen Spieler kommuniziert habe. Zu jenen, die den Trainer behalten wollen, sollen Kapitän Manuel Neuer, Routinier Thomas Müller, Torjäger Harry Kane und Nationalspieler Jamal Musiala gehören.

Angesichts einiger Vorkommnisse der vergangenen Wochen könnte Tuchel einen Verbleib aber an Bedingungen knüpfen. Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte ihm etwa jüngst vorgeworfen, lieber für viel Geld neue Spieler verpflichten zu wollen, als junge Profis zu entwickeln - dadurch fühlte sich Tuchel in seiner Trainerehre verletzt. Möglicherweise will der gebürtige Krumbacher ein klares Bekenntnis aller Bosse - inklusive Hoeneß - haben, dass sie von ihm überzeugt sind.

Hoeneß offen für Vertragsverlängerung?