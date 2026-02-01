Berichte: Dennis Schröder wechselt schon wieder

Sacramento/Cleveland (dpa) - Dennis Schröder steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA vor einem weiteren Wechsel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Teil eines Deals zwischen drei Teams, bei dem insgesamt vier Spieler getauscht werden.

Demnach wechselt der 32 Jahre alte Schröder zusammen mit Keon Ellis von den Kings zu den Cleveland Cavaliers, im Gegenzug kommt De'Andre Hunter nach Sacramento. Auch involviert sind den Berichten zufolge die Chicago Bulls, die Dario Saric von den Kings und zwei Zweitrunden-Draft-Picks erhalten.

Schröder plötzlich mit guten Playoff-Chancen

Für Schröder wäre es nach einem kurzen wie enttäuschenden Intermezzo in Sacramento eine Chance: Die Cavaliers befinden sich in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs. Mit Sacramento ist Schröder Schlusslicht der Western Conference. In 40 Einsätzen kam der deutsche Spielmacher zumeist von der Bank und in durchschnittlich etwas mehr als 26 Minuten auf 12,8 Punkte und 5,3 Assists sowie 3,1 Rebounds.