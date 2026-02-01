Basketball-Transfer

Berichte: Dennis Schröder wechselt schon wieder

Erst im Sommer war der Nationalspieler zu den Sacramento Kings gekommen. Nach nur 40 Spielen steht dem Welt- und -Europameister der nächste Umzug in der NBA bevor.

Hier spielten sie noch gegeneinander: Nun soll Dennis Schröder (re.) zu den Cleveland Cavaliers um Donovan Mitchell wechseln.

Sacramento/Cleveland (dpa) - Dennis Schröder steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA vor einem weiteren Wechsel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Teil eines Deals zwischen drei Teams, bei dem insgesamt vier Spieler getauscht werden.

Demnach wechselt der 32 Jahre alte Schröder zusammen mit Keon Ellis von den Kings zu den Cleveland Cavaliers, im Gegenzug kommt De'Andre Hunter nach Sacramento. Auch involviert sind den Berichten zufolge die Chicago Bulls, die Dario Saric  von den Kings und zwei Zweitrunden-Draft-Picks erhalten. 

Schröder plötzlich mit guten Playoff-Chancen

Für Schröder wäre es nach einem kurzen wie enttäuschenden Intermezzo in Sacramento eine Chance: Die Cavaliers befinden sich in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs. Mit Sacramento ist Schröder Schlusslicht der Western Conference. In 40 Einsätzen kam der deutsche Spielmacher zumeist von der Bank und in durchschnittlich etwas mehr als 26 Minuten auf 12,8 Punkte und 5,3 Assists sowie 3,1 Rebounds.

Für Schröder wäre Cleveland nach Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles (Lakers), Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit und Sacramento bereits die elfte Station in der nordamerikanischen Profiliga. Der 32-Jährige avancierte nach anfangs fünf Jahren in Atlanta und zwei Jahren in Oklahoma City seit 2020 zu einem Wandervogel der Liga.

