Pérez auch nach der Sommerpause im Red Bull

Milton Keynes (dpa) - Sergio Pérez muss sein Cockpit beim Weltmeister-Team Red Bull doch nicht räumen. Ungeachtet der anhaltend schwachen Leistungen des 34 Jahre alten Mexikaners setzt der Formel-1-Rennstall auch nach der Sommerpause auf ihn. Teamchef Christian Horner hat dies den Mitarbeitern im Werk in Milton Keynes mitgeteilt, wie die niederländische Zeitung «De Telegraaf» berichtete. Ein Red-Bull-Sprecher bestätigte den Bericht und die Tatsache, dass Pérez seinen Platz behält, der Deutschen Presse-Agentur.

«Checo bleibt ein Red-Bull-Fahrer trotz der jüngsten Spekulationen», sagte Horner in seiner Rede: «Wir freuen uns darauf, ihn auf den Kursen seine Leistungen bringen zu sehen, wo er es vorher gut gemacht hat.» Weiter geht es in dieser Saison nach den Sommerferien der Motorsport-Königsklasse am 25. August im niederländischen Zandvoort beim Heimrennen von Pérez-Kollege Max Verstappen.