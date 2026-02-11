Olympia

Biathlet Laegreid bereut Zeitpunkt für Fremdgeh-Geständnis

Nach dem Olympia-Einzel spricht Sturla Holm Laegreid offen über einen Seitensprung. Etwas daran bereut er nun - und wird dafür auch von zwei Landsleuten kritisiert.

Leagreid musste auch bei der Pressekonferenz Fragen zu seinem Geständnis beantworten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Leagreid musste auch bei der Pressekonferenz Fragen zu seinem Geständnis beantworten.

Antholz (dpa) - Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid bereut den Zeitpunkt seines Seitensprung-Geständnisses unmittelbar nach dem Einzel-Rennen bei den Olympischen Winterspielen. «Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt», sagte der 28-Jährige bereits wenige Stunden, nachdem er mit seinen pikanten Aussagen in Antholz für großes Aufsehen gesorgt hatte. «Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein», sagte Laegreid zur Kritik für seinen Aussagen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die schlimmste Woche meines Lebens»

Der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille vor einer Fernsehkamera öffentlich gemacht, dass er seine Freundin betrogen hat. Er sei seiner Partnerin, die er erst vor sechs Monaten kennengelernt hatte, vor drei Monaten untreu gewesen. «Ich habe es ihr vor einer Woche gestanden. Es war die schlimmste Woche meines Lebens», sagte er. Die betrogene Frau sei die «Liebe meines Lebens» gewesen, der «schönste und netteste Mensch der Welt». Sein Ziel sei es, sie mit seiner Offenheit zurückzugewinnen, da sich das Paar mittlerweile getrennt habe.

Im Nachgang des Rennens über 20 Kilometer war der Seitensprung das beherrschende Thema, der Olympiasieg von Laegreids Landsmann Johan-Olav Botn ging dabei fast unter. «Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass ich Johan nicht den Tag verdorben habe», sagte Laegreid vor norwegischen Journalisten nach einer kleinen Medaillenfeier des Teams: «Es ist Johans Tag, und es war etwas schade, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekommen habe.»

Biathlon-Legende Bö: «Er hat falsch gehandelt»

Kritik an Laegreids emotionalem Ausbruch gab es auch von Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö. «Er hat falsch gehandelt. Wir haben einen reumütigen Jungen dort stehen sehen, aber leider sind sowohl Ort als auch Zeitpunkt völlig falsch», sagte Bö, der im vergangenen Winter noch mit seinem Landsmann Laegreid um Siege und Titel kämpfte, beim Sender NRK.

Sturla Holm Laegreid (l) und Johannes Thingnes Bö standen oft gemeinsam auf dem Podest. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Sturla Holm Laegreid (l) und Johannes Thingnes Bö standen oft gemeinsam auf dem Podest. (Archivbild)

Auch Norwegens Langlauflegende Petter Northug kritisierte Laegreid scharf. Botn habe zum wichtigsten Zeitpunkt abgeliefert und seinen verstorbenen Freund und Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken geehrt. «Und ein Teamkollege konzentriert sich stattdessen darauf, mit wem er geschlafen hat und mit wem nicht – es sah aus wie ein O-Ton aus "Ex on the Beach"», sagte der Experte des norwegischen Senders TV2 in Anspielung auf die Reality-Dating-Show. Es sei unerträglich gewesen: «Es gibt so viele Gelegenheiten, so etwas anzusprechen – aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Das war auf so viele Arten falsch, es ist fast schon ein wenig traurig.»

Auch Verständnis für Laegreid

Der einstige Biathlon-Dominator Bö versuchte das Verhalten jedoch einzuordnen. «Bei Sturla sind die Gefühle offen zu sehen. Er kann sie nicht verbergen», sagte Bö (32) über seinen langjährigen Mannschaftskollegen: «Ich glaube, die Gefühle sind einfach aus ihm herausgebrochen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Für toten Freund: Emotionaler Olympiasieg des Norwegers Botn
Biathlon bei Olympia

Für toten Freund: Emotionaler Olympiasieg des Norwegers Botn

Die Norweger erleben einen Schockmoment, als ihr Teamkollege stirbt. Vor allem für Botn ist es ein Ausnahmezustand. Jetzt ist er zurück und widmet seinen größten Erfolg seinem Kollegen.

10.02.2026

Biathlon-Weltcup in Oberhof ohne Norweger Botn und Laegreid
Wintersport

Biathlon-Weltcup in Oberhof ohne Norweger Botn und Laegreid

Norwegens Biathlon-Team reist nach dem Tod von Sivert Guttorm Bakken und dem Ausfall zweier Top-Athleten nach Oberhof. In Thüringen gibt ein Debütant seine Weltcup-Premiere.

03.01.2026

Biathlet Doll meldet sich mit Platz zwei in Oslo zurück
Wintersport

Biathlet Doll meldet sich mit Platz zwei in Oslo zurück

Benedikt Doll schafft es kurz vor seinem Karriereende doch noch mal auf das Podest. Einen Tag nach dem schwächsten Wettkampf seiner Karriere wird der Biathlet in Oslo Zweiter.

02.03.2024

Biathlet Doll schreibt WM-Medaille im Verfolgungsrennen ab
Wintersport

Biathlet Doll schreibt WM-Medaille im Verfolgungsrennen ab

Nach dem schlechten Sprint geht es für die deutschen Biathleten bei der WM um Schadensbegrenzung. In der Verfolgung haben die Männer kaum eine Chance auf Edelmetall, dafür aber eine Teamkollegin.

11.02.2024

Weltcup-Finale

Biathlet Doll Vierter in Oslo

Johannes Thingnes Bö läuft und schießt in seiner eigenen Liga. Der derzeit beste Biathlet baut seinen Siegrekord aus. Benedikt Doll verpasst in Oslo knapp sein zweites Podest.

18.03.2023