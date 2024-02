Biathleten auf der Suche nach perfektem Material

So haben sich Deutschlands Biathletinnen und Biathleten den WM-Auftakt nicht vorgestellt. Die erste Woche endet ohne Medaille. Nur eine schafft es in die Nähe des Podests.

«Dieses fluorfrei ist jede Woche wieder ein Tanz auf der Rasierklinge und so eine Klinge ist schmal. Man kann sehr, sehr schnell in eine Richtung runterfallen», sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

In der ersten Saison seit dem Verbot von Fluor-Wachs stehen die Techniker vor großen Herausforderungen. Denn auf die jahrzehntelangen Erfahrungen der Vergangenheit können sie nicht mehr zurückgreifen, alles fing bei null an.

Es muss schnell eine Lösung her, damit es am Ende nicht die erste medaillenlose WM für Frauen und Männer in der deutschen Biathlon-Geschichte gibt. Am Dienstag im Einzel der Frauen (17.10 Uhr/ARD und Eurosport) haben Franziska Preuß und ihre Kolleginnen die nächste Chance.