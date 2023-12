Weltcup in Östersund

Biathletin Preuß freut sich auf eigenes Bett und Sonne

Franziska Preuß ist stark in die Biathlon-Saison gestartet. Die Frau im Gelben Trikot freut sich nun auf einen kurzen Zwischenstopp in der Heimat. Doch das nächste Rennen steht schon an.