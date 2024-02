Biathletin Preuß nach WM-Patzern gefordert: Muss es abhaken

Nove Mesto (dpa) - Der Unterstützung ihrer Teamkollegen kann sich Franziska Preuß sicher sein. Aber vor allem Deutschlands beste Biathletin selbst muss nach ihrem Patzer in der Mixed-Staffel und Platz fünf zum WM-Auftakt ganz schnell den Kopf freibekommen, um vor den nächsten Medaillenchancen nicht in ein mentales Loch zu fallen.

Sportdirektor Felix Bitterling glaubt an die Qualitäten der Weltcup-Gesamtdritten von 2020/2021: «Ich mache mir keine Sorgen um Franzi. Sie ist so gefestigt in diesem Jahr. Sie hat schon so viele Wettkämpfe in diesem Jahr für uns gewonnen oder nach Hause.»