Biathletin Preuß verpasst Sieg nur um 0,1 Sekunden

Zuletzt hatte die hochtalentierte, aber immer wieder von gesundheitlichen Problemen gebeutelte Preuß am 20. März 2022 als in Oslo als Zweite im Massenstart auf dem Podium gestanden. Ihren bisher einzigen Sieg feierte sie am 20. Januar 2019 im Massenstart in Ruhpolding. Nach den letzten Testrennen im norwegischen Sjusjoen war Preuß noch enttäuscht, zahlte aber das Vertrauen der Trainer nun mit einem beeindruckenden Auftritt zurück.