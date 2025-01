Preuß bei Biathlon-Heimspiel als Zweite zurück auf Podest

Weltcup in Ruhpolding

Weltcup in Ruhpolding

Auf die norwegische Art: Preuß zu Hause im Gelben Trikot

Franziska Preuß tritt erstmals in ihrer Karriere als Weltcup-Führende in ihrer Heimat an. Der Weg dorthin war lang, doch das große Ziel der besten deutschen Biathletin ist ein anderes.