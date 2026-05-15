Fußball-Bundesliga

«Bild»-Bericht: Neuer verlängert beim FC Bayern

Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob der Münchner Kapitän wohl noch ein Jahr an Bord bleibt. Nun scheint Manuel Neuers Vertragsverlängerung beim Rekordmeister in trockenen Tüchern zu sein.

Kapitän Manuel Neuer bleibt dem FC Bayern offenbar erhalten. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Kapitän Manuel Neuer bleibt dem FC Bayern offenbar erhalten. (Archivbild)

München (dpa) - Torwart Manuel Neuer hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nach «Bild»-Informationen um ein Jahr verlängert. Demnach soll der 40-Jährige noch eine weitere Saison als Stammkeeper spielen und parallel helfen, seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig weiter auszubilden. Neben Neuer verlängerte laut «Bild» auch Ersatztorhüter Sven Ulreich (37) um ein weiteres Jahr in München.

Eine Bestätigung des Vereins vor dem 34. Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende gab es zunächst nicht. Im letzten Saisonspiel treffen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den 1. FC Köln. Dann könnte womöglich auch die offizielle Verkündung erfolgen.

Neuer spielt aktuell seine 15. Saison in München. Der in Gelsenkirchen geborene Torhüter war im Sommer 2011 nach dem DFB-Pokalsieg mit seinem Heimatverein FC Schalke 04 für rund 30 Millionen Euro nach München gewechselt und gewann dort zahlreiche Titel. Für den Rekordmeister und den Keeper der Weltmeister-Elf von 2014 wurde der Transfer zu einer absoluten Erfolgsgeschichte.

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