Billie Jean King Cup: DTB-Team führt 2:0 gegen Brasilien

São Paulo (dpa) - Den deutschen Tennis-Frauen ist beim Billie Jean King Cup in Brasilien ein perfekter Auftakt gelungen. Nach den ersten beiden Einzeln führen sie mit 2:0 gegen die Gastgeberinnen.

Vor fast 10.000 Zuschauern in der Arena Ginásio Ibirapuera in São Paulo wirkte vor allem Haddad Maia nervös. Die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste erlaubte sich 31 leichte Fehler gegen die erfahrene Siegemund. «Ich bin schon lange auf der Tour und es ist unglaublich, vor so einer Kulisse zu spielen. Das passiert nicht jeden Tag», sagte die 36-jährige Deutsche.