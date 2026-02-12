Bis zur EM in England: Tuchel unterschreibt neuen Vertrag

Burton-on-Trent (dpa) - Thomas Tuchel hat seinen Vertrag als Fußball-Nationaltrainer Englands vorzeitig verlängert. Er wird die Three Lions auch in die Heim-EM 2028 führen. Das neue Arbeitspapier des 52 Jahre alten ehemaligen Bundesliga-Coaches ist bis einschließlich der Europameisterschafts-Endrunde in knapp zweieinhalb Jahren gültig. Diese wird in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden.

«Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit mit England zu verlängern», sagte Tuchel. Er trainiert die Three Lions seit Januar 2025, sein bisheriger Vertrag war bis einschließlich der WM-Endrunde in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko gültig. Die Engländer hatten sich mit acht Siegen in acht Spielen und 22:0 Toren auf denkwürdige Weise für die WM qualifiziert.

«Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute der Zusammenarbeit mit meinen Spielern und Trainern geliebt habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen», sagte Tuchel nun: «Es ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um das Land stolz zu machen.» Die Engländer um Kapitän und Bayern-Torjäger Harry Kane treffen in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama.

Verbandschef erklärt den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung

«Wir haben uns einen Weltklasse-Trainer für die bevorstehende EM in unserem Land gesichert und damit die bestmöglichen Erfolgschancen geschaffen», sagte Englands Verbands-Geschäftsführer Mark Bullingham. Zuvor hatte die «Times» über eine bevorstehende Vertragsunterzeichnung berichtet.

Das Feedback der Spieler zum Trainerteam um Tuchel sei sowohl auf als auch neben dem Platz ausgezeichnet, betonte FA-Boss Bullingham und erklärte auch den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung. «Manche werden fragen: 'Warum nicht bis nach der Weltmeisterschaft warten?' Die Realität ist, dass Menschen bei jeder befristeten Stelle in jeder Branche vor Ablauf der Frist über ihre Zukunft nachdenken. (...) Wir haben diese Gelegenheit genutzt, und jetzt haben alle Klarheit, wie wir sie zuvor vor großen Turnieren hatten.»