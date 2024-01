Björndalen hofft auf Dolls Olympia-Teilnahme 2026

Beim Weltcup in Antholz hatte Björndalen einen halbstündigen Spaziergang mit Doll absolviert und dabei versucht, auf den Sprint-Weltmeister von 2017 einzuwirken. «Ich habe alles gemacht, was ich konnte», so der 49-Jährige. «Ich habe ihm erklärt, dass er erst 33 Jahre alt ist. Das ist kein Alter. Als ich ungefähr so alt war, habe ich einen Weltcup im Langlauf gewonnen und habe damals, das war 2006, meine beste Laufleistung abgerufen», erinnerte sich Björndalen an seinen Erfolg in der freien Technik im schwedischen Gällivare. «Da war ich auf meinem höchsten Niveau. Und da fände ich es schade, wenn Doll jetzt aufhören würde, wo er in seinem besten Alter ist.»