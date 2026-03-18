Champions League

Blaswich: Bundesliga ist für Bayer «das Allerwichtigste»

Nach dem Champions-League-Aus richtet Leverkusens Torwart Janis Blaswich den Blick auf die Liga. Ob er nach der starken Leistung gegen Arsenal auch in Heidenheim auflaufen wird, ist indes offen.

Janis Blaswich hielt Bayer Leverkusen mit seinen Paraden gegen Arsenal lange im Spiel. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Janis Blaswich hielt Bayer Leverkusen mit seinen Paraden gegen Arsenal lange im Spiel.

London (dpa) - Nach Bayer Leverkusens Aus in der Champions League fordert Torhüter Janis Blaswich vollen Einsatz in der Bundesliga und Konzentration auf den nächsten Gegner. «Heidenheim ist jetzt ganz, ganz wichtig am Wochenende», sagte Blaswich mit Blick auf das Auswärtsspiel am Samstag. «Da müssen wir einfach Punkte holen. Wir müssen Leistung auf den Platz bringen.» Zwar sei Bayer auch im DFB-Pokal vertreten, aber die Liga sei jetzt «das Allerwichtigste». Für den derzeitigen Tabellensechsten geht es um die erneute Qualifikation für die Champions League.

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«Haben es nicht so gut wie im Hinspiel gemacht»

Bayer verlor das Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse beim FC Arsenal mit 0:2 (0:1), nachdem das Hinspiel noch 1:1 ausgegangen war. «Ich denke, Arsenal war heute einfach auch eine andere Mannschaft als im Hinspiel - aggressiver, torgefährlicher», erklärte Blaswich nach der Partie. «Und wir haben es auch einfach nicht so gut wie im Hinspiel gemacht, das muss man auch dazu sagen.»

Der Keeper selbst zeigte in London eine starke Leistung und hielt seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden im Spiel. «Heute war sicher ein Spiel, wo ich mal mehr zu tun hatte und mich auszeichnen konnte», sagte Bayers etatmäßige Nummer zwei. «Nichtsdestotrotz bin ich auch natürlich enttäuscht. Aber wir müssen trotzdem jetzt irgendwie die positiven Dinge mitnehmen.»

Torwart-Entscheidung in den nächsten Tagen

Ob Blaswich auch in Heidenheim zwischen den Pfosten stehen wird, ist trotz seiner überzeugenden Vorstellung gegen Arsenal offen, denn Stammkeeper Mark Flekken ist nach seiner Verletzung zurück. «Da bin ich der falsche Ansprechpartner», antwortete Blaswich auf die Frage, wie er die Rollenverteilung sehe. «Ich gebe einfach mein Bestes. Der Trainer muss entscheiden, was passiert.» Bayer-Coach Kasper Hjulmand kündigte eine Entscheidung in den nächsten Tagen an.

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