WM-Kampf in Saudi-Arabien

Boxer Zachenhuber verliert WM-Kampf gegen Sheeraz

Bei der TV-Show «Let's Dance» wurde Boxprofi Simon Zachenhuber einem größeren Publikum bekannt. Bei seinem ersten WM-Kampf zeigt der Bayer eine gute Leistung, zur Überraschung reicht es aber nicht.

Die deutsche Box-Hoffnung Simon Zachenhuber. (Fotoproduktion) Foto: Marijan Murat/dpa
Die deutsche Box-Hoffnung Simon Zachenhuber. (Fotoproduktion)

Dschidda (dpa) - Profiboxer Simon Zachenhuber hat seinen ersten WM-Titelkampf trotz einer guten Leistung verloren. Der 28 Jahre alte Supermittelgewichtler unterlag im saudi-arabischen Dschidda dem weiter ungeschlagenen WBO-Weltmeister Hamzah Sheeraz (27) aus Großbritannien nach Punkten. Für den Erdinger Zachenhuber war es die zweite Niederlage im 31. Profikampf. 

Sheeraz dominierte anfangs wie gewohnt mit seiner starken Führhand. Doch Zachenhuber verstand es, mit viel Bewegung und großer Konzentration den Rhythmus des Favoriten etwas zu brechen. Der so gefürchtete Schlaghagel des Briten blieb weitestgehend aus.

Doch das kostete Kraft. Am Ende der fünften Runde schien der Deutsche körperliche Schwierigkeiten zu haben. Aber der zähe und ausdauerstarke Zachenhuber fing sich wieder und zeigte eine engagierte Leistung, während Sheeraz immer passiver wurde. Für eine Überraschung reichte es nach zwölf Runden dennoch nicht. Einer der drei Punktrichter wertete den Kampf immerhin mit einem Unentschieden, die beiden anderen sahen Sheeraz vorne.

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Bekannt aus der TV-Show «Let's Dance»

Im bis zu 40.000 Zuschauer fassenden Jeddah Superdome war Zachenhubers Kampf Teil des Warm-ups für das anschließende Hauptevent: das Schwergewichts-Duell des britischen Ex-Weltmeisters Anthony Joshua mit dem Albaner Kristian Prenga.

Vor fünf Jahren hatte Zachenhuber bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» mitgemacht und das Halbfinale erreicht - auch ohne Tanz-Vorerfahrung. Seine Fangemeinde konnte er dadurch erweitern, doch der große sportliche Durchbruch blieb bislang aus.

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