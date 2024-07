Briten-Trio vorn: Russell auf Pole vor Hamilton

Zweiter wurde in der Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien Russells Landsmann und Teamkollege Lewis Hamilton. Unter dem großen Jubel der britischen Fans raste Lando Norris im McLaren auf Platz drei und machte das britische Trio auf den ersten drei Rängen perfekt.

Weltmeister Max Verstappen, der im Klassement 81 Punkte vor Norris liegt und zuletzt mit seinem Kumpel auf dem Kurs in der Steiermark folgenreich aneinandergeraten war, wird an diesem Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) im Red Bull als Vierter neben Norris losfahren. Nico Hülkenberg schaffte es im Haas in der K.o.-Ausscheidung auf den starken sechsten Platz.