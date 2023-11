«Brutal enttäuschend»: Kehl nach BVB-Niederlage bedient

Stuttgart (dpa) - Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Spieler von Borussia Dortmund nach der 1:2 (1:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart scharf kritisiert. «Brutal enttäuschend» sei die Vorstellung des BVB vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle United in der Champions League gewesen, sagte der 43-Jährige.

«So wie wir aufgetreten sind in sehr, sehr vielen Bereichen und vor allem in der ersten Halbzeit, dürfen wir nicht auftreten», mahnte Kehl nach der zweiten Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga. «Wenn uns das häufiger passiert, brauchen wir über Ziele nicht mehr reden.»