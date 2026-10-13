Bühl und Dallmann belohnen starke deutsche Fußballerinnen

Bremen (dpa) - Bundestrainer Christian Wück lief im Bremer Regen mit einem zufriedenen Lächeln über den Rasen und klatschte sich energisch mit Sportdirektorin Nia Künzer ab. Auf den Rängen schwenkten die Fans ihre schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Die deutschen Fußballerinnen haben sich für einen weiteren starken Auftritt belohnt und den nächsten Testspiel-Sieg gefeiert. Gegen Asienmeister Japan gewann die Wück-Elf verdient mit 2:1 (1:1).

«Für mich als Trainer war es ein absolutes Spitzenspiel. Zwei Mannschaften mit sehr, sehr hohem Niveau», sagte der 53-jährige Wück in der ARD. «Wir haben die erste Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Aber dann auf einmal waren wir sehr dominant, haben gutes Passspiel gehabt und uns im Endeffekt mit den Toren belohnt.» Man habe «als Mannschaft einen Riesenschritt nach vorn gemacht», meinte Siegtorschützin Klara Bühl.

Bayern-Stars sorgen für die Tore

Die Bayern-Stars trumpften groß auf. Linda Dallmann (28. Minute) traf zum 1:1, Bühl schließlich zum 2:1 (73.). Deren Vereinskollegin Momoko Tanikawa (15.) hatte den Weltmeister von 2011 vor 26.574 Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst in Führung gebracht.

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Vier Änderungen hatte Wück im Vergleich zum 4:2 gegen Australien am Freitag in Karlsruhe vorgenommen. Marie Müller vom US-Team Portland Thorns auf rechts und Wolfsbugs Innenverteidigerin Sophia Kleinherne rückten neu in die Abwehr. Offensiv erhielten Dallmann und Stürmerin Nicole Anyomi (London City Lionesses) eine Chance. Carlotta Wamser, Janina Minge, Cora Zicai und Melissa Kössler, Doppeltorschützin gegen Australien, blieben dafür zunächst draußen.

Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Satt getroffen: Linda Dallmann (r) erzielt das 1:1.

Kett und Bühl harmonieren auf links

Über weite Phasen der ersten Hälfte dominierte die DFB-Elf gegen sich weit zurückziehenden Japanerinnen. Der Ball rollte oft flott über den nassen Rasen des Weserstadions, wenn die Deutschen nach Lücken im Defensivriegel der Gäste suchten. Meist fanden sie diese, wenn das Bayern-Duo Franziska Kett und Bühl über den linken Flügel die Angriffe initiierte. So wie beim Ausgleich durch Dallmann, die den Ball nach einer Bühl-Vorlage wuchtig und präzise aus zwölf Metern unter die Latte setzte.

Die von Michihisa Kano trainierten Gäste hatten in den ersten 45 Minuten nur eine echte Chance, nutzten diese aber stark: Aoba Fujino vom englischen Meister Manchester City bediente Bayern-Toptalent Tanikawa, die im Strafraum die DFB-Innenverteidigerinnen Camilla Küver und Kleinherne mit einer flinken Bewegung narrte und halbhoch abschloss. Die erneut im Tor aufgebotene Ena Mahmutovic war gegen den satten Schuss machtlos.

Foto: Carmen Jaspersen/dpa Erzielte Japans Führung: Momoko Tanikawa vom FC Bayern München.

Co-Trainerin Meinert: «Unheimlich schnelles Spiel»

Bühl hätte die Wück-Elf kurz vor der Pause dann in Führung bringen müssen, zielte nach einem schnellen Gegenangriff aber knapp rechts vorbei. Co-Trainerin Maren Meinert war zur Pause trotzdem zufrieden: «Ein unheimlich schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten», sagte sie. «Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und gucken, dass wir den letzten Pass vielleicht noch ein bisschen besser spielen können.»

Den Siegplan wollte Wück in Hälfte zwei mit Minge und Kössler statt Küver und der etwas glücklosen Anyomi angehen. Einen ersten Hingucker lieferte Bühl, als sie ihrer Gegenspielerin an der Eckfahne einen Beinschuss verpasste. Das Bremer Publikum dankte es mit Szenenapplaus.

Bühl belohnt sich mit Siegtor selbst

Ganz so leicht machten es die Japanerinnen den vehement aufs 2:1 drückenden Deutschen aber selten. Der Defensivriegel hielt lange, zumal auch Torhüterin Ayaka Yamashita einmal glänzend einen Dallmann-Schuss über die Latte lenkte. In Zicai und Wamser waren für Brand und Müller zwischenzeitlich neue Kräfte gekommen.