Buhrufe für Englands Henderson nach Saudi-Arabien-Wechsel

Die Partie in Wembley war das erste Heimspiel für Englands Nationalteam nach Hendersons Wechsel. Er wurde bei seiner Auswechslung in der 62. Minute von einigen Fans ausgebuht. Southgate sprach Henderson, der in Abwesenheit des geschonten Bayern-Stürmers Harry Kane die Kapitänsbinde getragen hatte, anschließend Mut zu. «Sein Einsatz und was er für England leistet, ist außergewöhnlich», sagte der 53-Jährige. «Seine Rolle innerhalb des Teams und auf dem Platz ist phänomenal wichtig.»