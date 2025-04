Bundesliga hat Vorrang: BVB gegen Barça wohl ohne Kapitän

Dortmund (dpa) - Die Ausweglosigkeit erscheint so groß, dass gegen Hansi Flicks Barça sogar Kapitän Emre Can geschont werden dürfte. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den FC Barcelona ist die Botschaft bei Borussia Dortmund eindeutig: Vorrang hat nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel vor einer Woche die gestartete Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga.