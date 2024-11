BVB mit zehn Ausfällen im Topspiel - Auch Kobel nicht dabei

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auch auf Stammkeeper Gregor Kobel verzichten. Damit wächst die Liste der Ausfälle auf zehn Spieler an. «Das ist schon eine Hausnummer. Das habe ich so auch noch nie erlebt», sagte Trainer Nuri Sahin vor dem Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). «Greg hat leichte Probleme aus dem Wolfsburg-Spiel, er wird morgen auch ausfallen», berichtete Sahin, der nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück in der Kritik steht.