Fußball-Länderspiele

CAF-Untersuchung: Nigeria erlebt Chaosreise nach Libyen

Nigerias Fußballteam sitzt stundenlang an einem angeblich verlassenen Flughafen in Libyen fest. War es ein Racheakt der Gastgeber? Der afrikanische Fußball-Verband kündigt eine Untersuchung an.