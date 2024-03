Carro: Wirtz bleibt «mit hundertprozentiger Sicherheit»

Madrid/Leverkusen (dpa) - Nationalspieler Florian Wirtz bleibt in diesem Sommer laut Geschäftsführer Fernando Carro «mit hundertprozentiger Sicherheit» bei Bayer Leverkusen. Das sagte Carro dem spanischen Radiosender Onda Cero. «Dass Xabi Alonso bleibt, ist ein zusätzlicher Anreiz», fügte der Spanier in dem am Ostersonntag veröffentlichten Interview hinzu.