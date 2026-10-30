Sportgerichtshof

Cas hebt Sperre gegen Russlands Eishockey-Teams auf

Seit dem verlorenen Olympia-Finale 2022 durften die russischen Eishockey-Spieler international nicht mehr antreten. Jetzt ist die Tür für die Rückkehr offen. Willkommen sind sie aber nicht.

Das bisher letzte internationale Spiel der Russen: Das verlorene Olympia-Finale im Februar 2022 in Peking. (Archivbild) Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Das bisher letzte internationale Spiel der Russen: Das verlorene Olympia-Finale im Februar 2022 in Peking. (Archivbild)

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshofs Cas hat den Russen die Rückkehr auf die große Eishockey-Bühne geebnet. Nach einer Entscheidung des Schiedsgerichts dürfen russische Eishockey-Mannschaften wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Damit wären die Männer bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland spielberechtigt.

Das Schiedsgericht gab einer Berufung des Russischen Eishockeyverbandes gegen den Weltverband IIHF statt und hob dessen Entscheidung, russische Teams auch in der Saison 2026/2027 nicht zuzulassen, mit sofortiger Wirkung auf. Demnach könnte Russland auch an der Frauen-WM im November 2027 in Kanada sowie an Junioren- und U18-Weltmeisterschaften teilnehmen. 

Seit Ende Februar 2022 ist Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Weltverband von allen internationalen Turnieren und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir lehnen Rückkehr ab»

Die IIHF hatte im Januar entschieden, russische Teams wegen Sicherheitsbedenken auch in der kommenden Saison auszuschließen. Doch der Cas sah in seinem einstimmigen Urteil die vom Weltverband angeführten Sicherheitsbedenken als nicht ausreichend belegt an. Nur nachweislich begründete Sicherheitsrisiken könnten nach den geltenden Verbandsregeln einen Ausschluss von Athleten aufgrund ihrer Nationalität rechtfertigen. 

«Unsere Position ist unverändert: Wir lehnen die Rückkehr russischer Nationalmannschaften zu internationalen Eishockeyturnieren ab», sagte Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Auch der Weltverband IIHF war mit der Urteilsbegründung nicht einverstanden, man werde das Urteil aber akzeptieren.

Urteil hat erhebliche Folgen

Das Urteil verändere die Ausgangslage für die Heim-WM grundlegend, so Lutz. Eine Zulassung Russlands zu den Welttitelkämpfen, an denen auch die Ukraine teilnimmt, habe erhebliche sicherheitsrelevante, politische und wirtschaftliche Folgen. 

Wie genau die Rückkehr der Russen abläuft, muss der Weltverband nun in Abstimmung mit den jeweiligen nationalen Mitgliedsverbänden erörtern. 

Fraglich bleibt, ob die Russen in die betreffenden Länder einreisen dürfen oder ob ihnen die Visa verweigert werden. Die Frauen- und Junioren-WM finden in Kanada statt. Die U18-WM der Frauen richtet Tschechien aus, die U18-WM findet in den USA statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Dopingfall: Sperre von Langläuferin Carl verkündet
Skilanglauf

Nach Dopingfall: Sperre von Langläuferin Carl verkündet

Die Winterspiele in Italien hat Victoria Carl wegen einer positiven Dopingprobe verpasst. Nun gibt es Neuigkeiten zur Sperre der Langlauf-Olympiasiegerin von 2022.

02.04.2026

Cas-Urteil: Russen dürfen an Olympia-Quali teilnehmen
Fis-Entscheidung gekippt

Cas-Urteil: Russen dürfen an Olympia-Quali teilnehmen

Der russische Ski-Verband wehrt sich im Streit mit dem Weltverband Fis vor dem Internationalen Sportgerichtshof gegen den Ausschluss bei Olympia-Qualifikationen - mit Erfolg. Was das bedeutet.

02.12.2025

Eishockey-Weltverband: Olympia 2026 ohne Russland
IIHF

Eishockey-Weltverband: Olympia 2026 ohne Russland

Das olympische Turnier im Eishockey findet im kommenden Jahr ohne Russland statt. Auch für den Deutschen Eishockey-Bund hat die Entscheidung Auswirkungen.

25.05.2025

Wada-Beschwerde

Sportgerichtshof Cas: Termin für Urteil im Fall Sinner offen

Die Beschwerde der Welt-Anti-Doping-Agentur gegen den Freispruch für Tennis-Star Jannik Sinner liegt offiziell beim Internationalen Sportgerichtshof vor. Dort soll es eine Anhörung geben.

04.10.2024

Tennis

Gesperrte Halep zieht vor Sportgerichtshof Cas

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep hat beim Sportgerichtshof Cas Berufung eingelegt. Wegen Verstößen gegen das Tennis-Anti-Doping-Programm war sie lange gesperrt worden.

24.10.2023