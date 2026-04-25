American Football

Coup im NFL-Draft: Deutscher Klein kann es kaum fassen

Deutsche American-Football-Fans könnten in der NFL schon bald einen Landsmann zu Gesicht bekommen. Die Houston Texans haben bereits in der zweiten Runde des Drafts einen 23-jährigen Kölner ausgewählt.

Tight End Marlin Klein wurde von den Houston Texans im NFL-Draft bereits in der zweiten Runde ausgewählt. (Archivbild) Foto: Michael Conroy/AP/dpa
Tight End Marlin Klein wurde von den Houston Texans im NFL-Draft bereits in der zweiten Runde ausgewählt. (Archivbild)

Pittsburgh (dpa) - Nach der großen deutschen Überraschung in der zweiten Runde der NFL-Drafts konnte Marlin Klein sein Glück selbst kaum begreifen. «Es ist schwer, das gerade in Worte zu fassen», sagte der 23 Jahre alte Kölner, der künftig an der Seite von Quarterback C.J. Stroud bei den Houston Texans spielen wird. In der vergangenen Saison erreichte das Team das Viertelfinale. 

«Ich denke an den kleinen Jungen in Deutschland, der damals NFL geschaut hat und davon geträumt hat, einmal selbst auf diesem Niveau zu spielen», erinnerte sich Klein. «Heute ist dieser Traum Realität geworden. Aber gleichzeitig weiß ich: Das hier ist nur der Anfang.»

Große Ziele: «Ich will mir einen Namen in der NFL erarbeiten»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Klein spielte seit 2022 am College für die Michigan Wolverines. 2023 gewann er mit dem Team die Meisterschaft. Am zweiten Tag der sogenannten Drafts in Pittsburgh ging der 1,98 Meter große und 112 Kilogramm schwere Rheinländer als einer von neun Tight Ends vom Board. Als 59. Pick wird Klein ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar kassieren.

«Ich habe immer daran geglaubt, dass ich auf diesem Level mithalten kann», sagte Klein. «Mit den Texans hat ein Team an mich geglaubt – und ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zurückzuzahlen.» Er wolle nicht nur Teil des Kaders sein, sondern Spiele mitentscheiden, «den größtmöglichen Erfolg haben», so Klein. «Ich will mir einen Namen in der NFL erarbeiten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
17-jähriger Verteidiger als Erster im NHL-Draft ausgewählt
Eishockey

17-jähriger Verteidiger als Erster im NHL-Draft ausgewählt

Die New York Islanders gewinnen überraschend den ersten Pick im Draft - und entscheiden sich für den Favoriten. Die deutschen Eishockey-Talente hoffen in den nächsten Runden.

28.06.2025

Beyoncé macht zu NFL-Auftritt mysteriöse Andeutung
Star-Auftritt

Beyoncé macht zu NFL-Auftritt mysteriöse Andeutung

Was passiert am 14. Januar? Zeitgleich zu ihrem Auftritt beim NFL-Spiel von Netflix veröffentlicht Beyoncé eine Ankündigung auf Instagram.

26.12.2024

Quarterback-Star läuft bei Netflix-NFL-Premiere zu Rekord
American Football

Quarterback-Star läuft bei Netflix-NFL-Premiere zu Rekord

Die Netflix-Show der NFL beginnt mit einem Rekord: Lamar Jackson ist nun der Quarterback mit den meisten erlaufenen Yards der Geschichte. Auch Halbzeit-Akt Beyoncé und Champion Kansas City glänzen.

26.12.2024

NFL: Siebter Touchdown für St. Brown bei Lions-Sieg
American Football

NFL: Siebter Touchdown für St. Brown bei Lions-Sieg

Amon-Ra St. Brown fängt seinen nächsten Touchdown. Der Deutsch-Amerikaner hat damit großen Anteil an einer beeindruckenden Aufholjagd der Detroit Lions.

11.11.2024

Weiterer Deutscher im Team der Orlando Magic
NBA-Draft

Weiterer Deutscher im Team der Orlando Magic

Franz Wagner und Moritz Wagner zählen zu den wichtigen Spielern der Orlando Magic - die Weltmeister bekommen zukünftig Unterstützung von einem Landsmann. An 18. Stelle des Drafts kam Tristan da Silva.

27.06.2024