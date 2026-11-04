Dämpfer für Liverpool - Valverde rettet Real

Istanbul (dpa) - Der FC Liverpool hat mit Nationalspieler Florian Wirtz eine herbe Enttäuschung in der Champions League einstecken müssen. Die Reds verloren am vierten Spieltag mit 2:3 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul. Wirtz sorgte nach seiner Einwechslung für Wirbel, konnte den späten K.-o. aber nicht verhindern. Es ist der erste Punktverlust in der Königsklasse für Liverpool.

Der Tabellenfünfte der englischen Premier League war durch Trey Nyoni (25. Minute) und Alexander Isak (69.) zweimal in Führung gegangen, Mason Greenwood (29.) und Archie Brown (73.) glichen für Istanbul aus. Vedat Muriqi besorgte in der 79. Minute dann den ersten Dreier für die Hausherren.

Später Siegtreffer für Real

Rekordsieger Real Madrid konnte derweil einen Rückschlag in letzter Minute abwenden. Die Königlichen kamen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger bei AEK Athen zu einem späten 3:2 (1:1) und bauten ihre Serie auf sieben Pflichtspielsiege aus. Federico Valverde rettete Real in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

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Aboubakary Koita (12.) hatte den Außenseiter in Athen überraschend in Führung geschossen, der frühere Dortmunder Jude Bellingham (32.) glich noch vor der Pause aus. Auch in der zweiten Hälfte schlug zunächst AEK zu, als Stavros Pilo die Gastgeber erneut jubeln ließ (75.). Doch Star-Stürmer Kylian Mbappé (78.) und Valverde verhinderten Schlimmeres. Koita sah nach Schlusspfiff noch die Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Mourinho vertraut auf Topelf

Real-Coach José Mourinho hatte nach dem Sieg im Clásico gegen Hansi Flicks FC Barcelona (2:1) nichts riskieren wollen und war mit seiner Top-Elf angetreten, darunter auch DFB-Verteidiger Rüdiger und Mbappé. Den ersten Nadelstich setzten trotzdem die Hausherren, bei denen der ehemalige Frankfurter und Real-Profi Luka Jovic für mächtig Dampf sorgte. Seinen Abschluss in der fünften Minute konnte Thibaut Courtois noch parieren, bei Jovic' Vorlage auf Koita war der Real-Schlussmann aber machtlos.

Es war der Weckruf für die Königlichen, die in der 28. Minute jubelten. Allerdings hatte Bellingham beim vermeintlichen Ausgleich von Vinicius Junior noch die Fußspitze dran und der VAR kassierte den Treffer ein. Umso schöner geriet dann das 1:1, als Bellingham eine scharfe Hereingabe mit der Hacke ins rechte Eck lenkte.