Fußball-Nationalmannschaft

Darum ist ein Sieg gegen Griechenland so wichtig

Es ist Halbzeit in der Gruppenphase der Nations League. Wie schafft es die DFB-Elf in die K.-o.-Runde? Drei Punkte in Griechenland würden viel vereinfachen. Bei einer Niederlage ist Platz eins weg.

Für den Bundestrainer kommt es zur schnellen Revanche gegen Griechenland. Foto: Sven Hoppe/dpa
Für den Bundestrainer kommt es zur schnellen Revanche gegen Griechenland.

München/Thessaloniki (dpa) - Jürgen Klopp hat mit Griechenland noch eine Fußball-Rechnung offen. Das 0:1 von Augsburg schmerzt den Bundestrainer unverändert. Nach dem 2:0 gegen Serbien bietet sich aber die Möglichkeit zur schnellen Revanche. Die sollte Klopp mit der Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) beim Rückspiel in Thessaloniki unbedingt nutzen. Sonst könnte es eng werden mit dem Einzug ins Viertelfinale der Nations League.

WM-Regel auch in der Nations League

Der Grund hierfür liegt in den Regularien des UEFA-Wettbewerbs. Wie bei der WM zählt der direkte Vergleich bei Punktgleichheit mehr als die Tordifferenz. 

Das bedeutet: 

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- Verliert Deutschland erneut gegen die Griechen, ist Platz eins in der Gruppe 2 der Liga A schon weg. Die DFB-Elf könnte dann mit weiterhin 4 Punkten den Tabellenführer mit dann zehn Zählern nicht mehr überholen. Auch bei einem weiterhin möglichen Dreiervergleich mit den Niederlanden wäre Deutschland im jeden Fall schlechter als Griechenland. Es liefe auf einen Zweikampf mit Oranje um das zweite Viertelfinalticket hinaus, womöglich im Gruppenfinale am 16. November in Berlin. Momentan liegt Holland einen Punkt vor Deutschland. 

- Spielt Deutschland unentschieden in Griechenland, bleibt es bei den aktuell drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. Der könnte in den Spielen in Serbien (13. November) und gegen Holland noch aufgeholt werden. Aber auch dann gilt, bei Punktgleichheit wäre Hellas in einem Zweiervergleich vor der DFB-Elf. Klopp würde mit ganz viel Druck in die letzten Partien gehen. Und als Tabellendritter drohen Abstiegsspiele Richtung B-Liga. 

Gegen Serbien jubelt die DFB-Elf erstmals über einen Sieg unter Klopp. Foto: Sven Hoppe/dpa
Gegen Serbien jubelt die DFB-Elf erstmals über einen Sieg unter Klopp.

- Gewinnt Deutschland in Thessaloniki, hat Klopp wieder alles in der eigenen Hand. Bei einem Sieg mit einem Treffer Vorsprung käme es bei Punktgleichheit am Ende auf die Tordifferenz an. Jeder Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung brächte die DFB-Elf im Direktvergleich nach vorn. Das heißt: Mit zwei weiteren Siegen zum Abschluss der Gruppenphase im November wäre man in jedem Fall sogar Gruppensieger.

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