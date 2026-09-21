Das bedeutet das Wahlergebnis für Berlins Olympia-Bewerbung

Berlin (dpa) - War es das für die Olympia-Bewerbung der Hauptstadt? Die Linke geht in Berlin als klare Siegerin aus der Abgeordnetenhauswahl hervor. Die Partei hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ausgesprochen. Schon am kommenden Samstag entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) über den deutschen Bewerber.

«Die Berlinerinnen und Berliner lieben den Sport. Und sie wissen, dass Olympia dazu nicht viel beiträgt, sondern sogar auf Kosten des Breitensports geht», sagte der Vorsitzende der Berliner Linksfraktion, Tobias Schulze, erst in der vergangenen Woche. Aktuell gibt es keine Anzeichen, dass die Partie in der Frage ihre Meinung ändert.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Eralp und die Linke sind in Berlin nun die stärkste Kraft.

Linke und Grüne gegen Olympia

Auch die Grünen, die wohl in jedem Fall Teil einer neuen Regierung wären, lehnen die Berliner Bewerbung ab. «So sehr wie die Parteien, die Olympia wollten, bei der Wahl abgestraft wurden, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich der DOSB darauf einlassen möchte», sagte Klara Schedlich, die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, der dpa.

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Foto: Britta Pedersen/dpa Schedlich sieht kaum noch Chancen für die Berliner Bewerbung. (Archivbild)

«Bei einer so starken Linken und wir als zweitstärkster Kraft in der Regierung denke ich nicht, dass jemand ernsthaft denken kann, das sei eine gute Idee, die Spiele nach Berlin zu vergeben.»

Nationale Entscheidung am Samstag