Das war's für Mick Schumacher: Bortoleto bekommt Audi-Sitz

Formel 1 in Belgien

Formel 1 in Belgien

Alpine-Teamchef Famin tritt zurück

Mick Schumacher gilt als Kandidat für das zweite Formel-1-Stammcockpit bei Alpine ab 2025. Doch bei den Franzosen geht es schon lange hoch her. Der Teamchef kündigt in Spa nun seinen Rückzug an.