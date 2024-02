Davis-Cup-Team: Nicht wieder frühe Euphorie aufkommen lassen

Tatabánya (dpa) - Für den angestrebten Weg in die Gruppenphase des Davis Cups setzt das deutsche Team auf den Lerneffekt aus dem frühen Ausscheiden vom vergangenen Jahr. Bei der Niederlage gegen die Schweiz im Februar 2023 sei die Euphorie nach dem gewonnenen Doppel und der 2:1-Führung ein wenig zu groß gewesen, berichtete Teamchef Michael Kohlmann im ungarischen Tatabánya.

«Ich glaube, jeder hat sich ein bisschen sicher gefühlt. Da ist die Spannung ein bisschen zu viel abgefallen», sagte er. Es habe bereits nach dem Doppel «Zufriedenheit» geherrscht. «Jeder hat sich so gefreut. Ich glaube, dass wir daraus gelernt haben und dass wir es hier mit Sicherheit anders machen, dass es hier erst zu Ende ist, wenn wir drei Punkte haben.»

In Trier hatten nach dem zwischenzeitlichen 2:1 gegen die Schweiz dann Alexander Zverev und Daniel Altmaier ihre Einzel verloren. So verpasste die deutsche Auswahl den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups.