Der Plan für die Generalprobe: Nagelsmann hat EM-Elf im Kopf

Mönchengladbach (dpa) - Vor dem Abflug nach Brasilien 2014 gab es einen 6:1-Sieg gegen Armenien als Einstimmung auf den Triumphzug zum WM-Titel. 2022 mühte sich die Fußball-Nationalmannschaft im Oman zu einem schmeichelhaften 1:0, es folgte die missratene Endrunde in Katar. Der letzte Test kann die Richtung für ein Turnier vorgeben, das weiß natürlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Entsprechend sind seine Erwartungen für die heutige EM-Generalprobe (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland.

Spekuliert wurde zuletzt viel, am wahrscheinlichsten bleibt, dass es entweder Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) oder Robin Koch (Eintracht Frankfurt) trifft. Spieler und Fans werden die Entscheidung am Abend in Mönchengladbach erfahren. Wenig später muss der Bundestrainer sein Aufgebot mit 26 Akteuren bei der UEFA melden.

Erst zweimal hat der schnelle Offensivmann vom FC Bayern mit der DFB-Elf trainieren können. Seit der Ankunft in Blankenhain vor fast zwei Wochen hieß es, dosiert üben, viel regenerieren. Sein letztes Spiel für die Münchner war das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (1:2) vor rund einem Monat.

Noch einmal bekommen alle Spieler Freizeit. Von Mönchengladbach aus dürfen sie nach Hause reisen. Im Teamquartier in Herzogenaurach werden Toni Kroos und Co. dann am Sonntagabend zurückerwartet. Dort geht es am Montag mit der Vorbereitung auf das Schottland-Duell weiter, nachmittags mit einer öffentlichen Trainingseinheit vor 4000 Fans. Am Donnerstag zieht der DFB-Tross nach München um, dann heißt es nur noch einmal schlafen, bevor die EM in der Arena des FC Bayern beginnt.