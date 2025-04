«Der Tag ist da»: De Bruyne verkündet Abschied von Man City

Manchester (dpa) - Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne wird den englischen Meister Manchester City am Saisonende nach zehn Jahren verlassen. «Nichts davon ist leicht zu schreiben, aber als Fußballspieler wissen wir alle, dass dieser Tag irgendwann kommt. Dieser Tag ist da – und ihr verdient es, es zuerst von mir zu hören», ließ der 33-Jährige in einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Statement verlauten.